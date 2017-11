"J'ai toujours dit que je composais la meilleure sélection du moment. On a écrit beaucoup de choses, ou supposées, sur Radja, mais il est en forme. Nous ne sommes plus à devoir nous qualifier ou à être dans le top 7. Nous en sommes à préparer à présent la Coupe du monde. C'est le moment vu les circonstances aussi de certains joueurs blessés de pouvoir intégrer des joueurs pour voir comment ils se sentent dans le groupe et la porte est toujours ouverte. C'est l'occasion pour eux de démontrer ce qu'ils valent et c'est utile pour nous de voir d'autres joueurs à l'œuvre, d'apprendre encore des choses.

Je dois former un groupe de 23 joueurs pour la Coupe du monde. Contre le Mexique et la Japon, nous allons utiliser cette possibilité de faire six changements pour voir un maximum de joueurs".

Nainggolan avait été remplacé à la mi-temps de la rencontre amicale face à la République tchèque en juin dernier et trois jours plus tard il était resté sur le banc en Estonie. Il était absent des deux dernières sélections.

Outre son retour, l'on voit apparaître dans la sélection de Roberto Martinez, Laurent Depoitre (Huddersfield) et Adnan Januzaj (Real Sociedad). "On suit Janujaz depuis longtemps et il était là pour la Coupe du monde au Brésil. Je l'ai vu à Sunderland où il a connu une saison difficile, à présent en Liga, il fait une bonne saison", a justifié Roberto Martinez. "C'est un gaucher qui peut remplir le même rôle que Yannick Carrasco. Cela lui donne ainsi une possibilité de montrer ainsi ce qu'il vaut contre des équipes au style de jeu qui peuvent nous mettre en difficulté.

Laurent Depoitre est un joueur au style particulier, que j'ai bien aimé lorsqu'il était à La Gantoise. C'était difficile ensuite pour lui à Porto, mais en Premier League il a un rôle important et fait de bons matches. L'absence de Benteke est l'occasion pour lui de se montrer et pour nous de voir comment il se sent dans le groupe."

Adnan Januzaj n'avait plus été sélectionné depuis le 6 septembre 2015 à Chypre (0-1) et sa dernière montée au jeu date de novembre 2014 contre le Pays de Galles (0-0) en qualifications pour l'Euro-2016.

Laurent Depoitre ne compte lui que 3 sélections, en octobre et novembre 2015 et n'a joué qu'une seule fois pour les Diables Rouges le 10 octobre 2015 à Andorre (1-4) en qualifications pour l'Euro-2016 aussi.