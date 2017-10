Ce n’est pas tous les jours qu’une équipe marque deux fois contre son propre camp en l’espace de deux minutes. C'est pourtant ce qui est arrivé samedi soir à l'AS Eupen, qui a ainsi mis Anderlecht, assez pâle jusque-là, sur la voie du succès. Apparemment à l'abri après le 3e but signé Sofiane Hanni, les mauves ont cependant parfois dû faire le gros dos en 2e mi-temps, et s'en remettre à leur gardien Matz Sels, pour rentrer victorieux de ce déplacement au Kehrweg.



Eupen réclama vainement un penalty lorsqu'un essai d'Ocansey heurta le bras d'Adrien Trebel à la 17e minute de jeu. La réplique d'Anderlecht était bien timide, le ballon n'arrivant pratiquement jamais aux abords du domaine d'Hendrik Van Crombrugge. Ce fut pourtant le cas sur une phase arrêtée qui allait s'avérer fatale pour les Pandas à la demi-heure.

Pressé par Olivier Deschacht (photo) suite au coup-franc (indirect) botté par Trebel, Mbaye Leye trompa en effet son propre gardien de la tête (0-1). Et ce fut ensuite au tour de Moussa Wague de dévier dans son but un tir peu appuyé d'Henry Onyekuru, sifflé par le public à chacune de ses interventions, à la 32e (0-2). Dennis Appiah offrit enfin le 3e but à son capitaine Sofiane Hanni, le premier inscrit - de belle façon - par un Anderlechtois dans cette curieuse partie (0-3) à la 40e minute.



On attendait un sursaut d'orgueil, voire une révolte des germanophones, à la reprise. Sels eut ainsi à s'employer pour détourner un centre d'Akram Afif à la 53e, puis s'inclina (1-3, 60e) sur un envoi magistral de Luis Garcia. Siebe Blondelle aurait pu et dû inscrire le 2e but eupenois sur corner 7 minutes plus tard, mais réussit à tirer à bout portant sur le piquet. Sels dut encore à plusieurs reprises intervenir pour préserver la victoire des siens.



Les Eupenois ont cependant pu y croire jusqu'au bout grâce au deuxième but inscrit par Ocansey sur un centre de Fadlalla à la 89e minute. Ce succès étriqué conquis trois jours avant le déplacement autrement plus périlleux de mardi au Parc des Princes en Ligue des Champions, permettait à Anderlecht de revenir au moins provisoirement à 6 points (30-24) de Bruges, et de dépasser Saint-Trond (23).