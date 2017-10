Auteur: A.Fr. avec Belga

A.Fr. avec Belga En clôture de la 12e journée du championnat belge de football, jeudi soir, Saint-Trond (photo) a battu in extremis l’Excel Mouscron par 1 à 0 à domicile, et monte ainsi à la deuxième place du classement, à 7 points du leader, le Club Brugeois. L’Antwerp et le Standard de Liège ont fait un match nul blanc au stade du Bosuil. Le club anversois est cinquième au classement, tandis que les Liégeois sont dixièmes.