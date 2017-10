Battu en Ligue des Champions par le PSG la semaine dernière et en championnat par Genk (1-0) dimanche dernier, Anderlecht avait besoin d'une victoire pour se relancer face à Zulte Waregem. C'est ce que l'équipe de Hein Vanhaezebrouck a fait malgré des difficultés en phase de réalisation. En première période, Teodorczyk a en effet commencé par manquer une énorme occasion face au but (10e) avant qu'Onyekuru (23e et 44e) ne frappe sur Bostyn à deux reprises.

En deuxième période, le gardien de Zulte Waregem a à nouveau été sous pression et a vu Stanciu, Teodorczyk et Hanni manquer de grosses occasions d'ouvrir le score (54e, 58e et 66e).

L'équipe de Francky Dury a alors eu l'opportunité de faire basculer la rencontre de son côté suite à un penalty accordé au Essevee pour une faute légère voire inexistante de Trebel sur De Pauw. Onur Kaya a cependant vu Sels partir du bon côté et tenir Anderlecht dans la rencontre (68e). Après un retourné au ras du poteau d'Olayinka (70e), Anderlecht a fini par trouver le chemin des filets. Un centre de Kums était alors prolongé de la tête par Gerkens et terminait au fond des filets (73e).

Trois minutes plus tard, Anderlecht a récidivé en marquant de la même manière mais avec Hanni en tant que passeur et Harbaoui dans le rôle du buteur (76e).

Au classement, Anderlecht est provisoirement 3e avec 21 points alors que Zulte Waregem enregistre une quatrième défaite de rang et est 9e avec 16 points.

En l'espace de trois jours, Genk est quant à lui parvenu à s'offrir Anderlecht et Bruges. Dans un match équilibré où Genk s'est créé les meilleures occasions, les Limbourgeois ont ouvert le score grâce à un coup franc de Ruslan Malinovsky qui est allé se loger en lucarne (43e). Bruges a ensuite tenté de revenir mais Mbwana Samata a mis le cachet sur la deuxième défaite en Pro League des Blauw en Zwart d'une frappe en lucarne (90e). Bruges n'avait plus perdu depuis le 9 septembre face à Mouscron. Les Brugeois restent cependant premier avec 30 points et Genk remonte à la 8e place avec 17 points.

Dans le 3e match de la soirée, Ibrahima Seck (71e) et Ryota Morioka (80e) ont permis à Waasland-Beveren de battre 2-1 Courtrai qui a mené au score grâce à un but de Budkivsky (52e). Au classement, les Waaslandiens sont 5e avec 18 points alors que Courtrai est 13e avec 10 points.

Jeudi à 20h30, l'Antwerp recevra Liège et Mouscron se déplacera à Saint-Trond pour clôturer cette 12e journée.