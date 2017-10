La rencontre a commencé par un coup de marteau sur la tête pour Anderlecht, qui a pourtant initié un gros pressing. Cavani a appelé le ballon sur la droite et l'a sorti dans l'axe pour Marco Verratti. L'Italien l'a glissé sur la droite de la surface à Mbappé pour l'ouverture du score (3e, 0-1).

S'ils avaient du mal à suivre, les Mauves mettaient beaucoup d'intensité dans les duels. Henry Onyekuru a profité de sa pointe de vitesse pour devancer Marquinhos (9e) et déposer Dani Alves (13e) mais les deux fois, le Nigérian s'est heurté à un Alphonse Areola vigilant. Le gardien parisien s'est encore illustré sur une frappe de Lukasz Teodorczyk (16e).

Anderlecht a alors tenté de monopoliser le ballon mais sur une passe en retrait complètement manquée de Leander Dendoncker, Mbappé s'est retrouvé seul face à Matz Sels. Le gardien a dévié le ballon et sur la récupération, Neymar a tiré à côté (24e). Le PSG a reculé dans le jeu avec Verratti et Neymar qui, gênés par le pressing des Bruxellois, prenaient beaucoup de risques devant leur rectangle. Mais sur un contre, Neymar a obligé Sels à boxer le ballon bien suivi par Mbappé, qui a servi Cavani au second poteau (44e, 0-2).

A la reprise, on a retrouvé le même trio en action mais cette fois, Cavani a expédié le ballon sur la transversale (49e). Le PSG a poursuivi son show avec notamment un coup du foulard de Mbappé et les Anderlechtois ont perdu le nord. Et sur coup franc, Neymar les a assommés encore un peu plus (66e, 0-3).

Le coach parisien a alors sorti Cavani et Verratti pour Angel Di Marie et Giovani Lo Celso (75e).

Le rythme du match a nettement baissé. Les Anderlechtois ont alors profité du fait que les visiteurs géraient leur confortable avance pour se montrer. Mais une reprise d'Onyekuru a frappé la transversale (79e). Di Maria, lui, n'a pas manqué l'occasion d'alourdir la marque (88e, 0-4).

Anderlecht se rendra à Paris le 31 octobre dans le cadre de la quatrième journée.