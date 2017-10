Le leader Brugeois s'est imposé dimanche soir à Ostende par 2-3 face à la lanterne rouge, grâce à un but dans les arrêts de jeu d'Anthony Limbombe (90e+2). Bruges avait mené par deux fois durant la rencontre, grâce à Vormer (1ère minute) et Wesley (26e), mais Ostende était à chaque fois parvenu à revenir au score, via Siani (9e) et Berrier (38e). Grâce à cette victoire, les hommes d'Ivan Leko comptent six points d'avance sur Charleroi, qui est deuxième au classement. Ostende reste dernière avec 5 points.