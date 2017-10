Auteur: E.S. avec Belga

Vainqueurs 0-3 à l'aller à Nicosie, les Diables rouges ont fait mieux mardi à domicile contre Chypre à l'occasion du 10e et dernier match de qualifications pour le Mondial 2018 (4-0). Eden Hazard (deux fois), Thorgan Hazard et Romelu Lukaku ont inscrit les buts des Belges, qui ont battu le record de points en qualifications (28 sur 30). Par contre, il leur a manqué un goal pour améliorer le record du plus grand nombre de buts marqués (43).