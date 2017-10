"Ce n'était pas un match facile. Je suis très bien entré dans la partie, j'étais solide, je servais bien. J'ai disputé un très bon premier set. Ensuite, Adrien est devenu plus agressif et avec ses frappes à plat, ce n'était pas évident de tenir l'échange. Il a pris les devants, mais j'ai réussi à serrer le jeu, en me montrant plus présent en retour, pour refaire mon retard, réaliser le break décisif à 5-5 et conclure par un jeu blanc. C'était l'épilogue parfait", sourit-il.

Plus rien ne semble arrêter David Goffin depuis le début de l'automne. Même s'il a eu la chance de ne pas devoir affronter le moindre adversaire du top 20 à Shenzhen et à Tokyo, le n°1 belge a remporté son neuvième match consécutif sur le circuit, dimanche, en battant Adrian Mannarino, le onzième si l'on ajoute ses victoires en Coupe Davis contre les Australiens John Millman (ATP 188) et Nick Kyrgios (ATP 19).

"Là je suis un peu fatigué après deux semaines très intenses. Je vais certainement fêter cela par un dîner au restaurant avec un petit verre de champagne, mais ensuite, je vais tâcher de me reposer un peu", glissait-il encore. "Ce lundi, j'ai un vol pour Shanghai, où un autre tournoi m'attend. Heureusement, je ne suis pas fatigué mentalement. C'est le plus important, car la saison n'est pas finie. Je serai peut-être au Masters à Londres et ensuite, il y aura la finale de la Coupe Davis. La blessure que j'ai eu à Roland-Garros aura peut-être été un mal pour un bien finalement, car elle m'aura permis de garder de la fraîcheur. Là, je suis de retour à 100% et j'ai toujours faim de victoires, envie de me battre. C'est très positif", concluait Goffin