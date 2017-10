A.Fr. (avec Belga) La Limbourgeoise de 17 ans, originaire de Saint-Trond (photo), a remporté samedi la médaille de bronze aux barres asymétriques aux championnats du monde de gymnastique artistique à Montréal, au Canada. C’est la première fois que la Belgique monte sur un podium des Mondiaux de gymnastique. Moins de 24 heures plus tôt, Nina Derwael avait terminé 8e du concours général. Il y a six mois, elle remportait le titre européen. "Elle évoluera encore longtemps au plus haut niveau", estime l’ancien directeur de la Ligue flamande de gymnastique, Dirk Van Esser.