"Je veux tout d'abord remercier le président et le manager du club pour la discussion de mardi et pour la manière et le respect avec lesquels ils ont géré cette situation", a débuté Vanhaezebrouck. "J'ai passé ici la plus belle période de ma carrière. Nous avons obtenu des résultats incroyables et nous sommes très contents de notre collaboration durant toutes ces années. Le respect reste mutuel mais nous avons remarqué que cette année, c'était difficile de continuer de la sorte."

"Ce que j'ai réalisé avec le club a pu l'être grâce aux prestations fantastiques des joueurs", a ensuite souligné HVH.

"Asare, Neto, Milicevic, Foket et tous ceux qui sont partis ont tenu leur rôle de leaders jusqu'au dernier moment. Je les remercie beaucoup. Ce seront également les joueurs les plus touchés (par mon départ). J'ai également parlé directement aux jeunes joueurs. Il y a énormément de jeunes talents qui font partie de l'équipe. Ils en deviendront les nouveaux leaders et devront incarner le renouvellement. J'ai eu le sentiment que pour moi ça devenait trop compliqué de continuer et qu'il y avait trop de choses qui ne se sont pas passées comme elles auraient dû. Je ne vais pas entrer dans les détails mais à un moment il faut oser prendre une décision même si elle est douloureuse. J'espère que La Gantoise pourra se sortir de cette situation aussi vite que possible."

Hein Vanhaezebrouck a ensuite affirmé n'avoir conclu aucun accord avec Anderlecht, le club où son nom a été cité après le départ du coach des Mauves René Weiler.

"Je n'ai encore pris contact avec personne pour le moment et peut-être que je ne m'engagerai nulle part. En tout cas, cela (le départ de Weiler) n'a pas eu d'influence sur ma décision. J'ai juste eu la sensation que pour moi et pour mon entourage, je ne pouvais plus continuer ici."