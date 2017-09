Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga Le choc au sommet entre les deux premiers du classement s'est soldé par la victoire du Club de Bruges à Charleroi (1-2). Des buts de Wesley (68e, 0-1) et d'Anthony Limbombé (88e, 1-2) ont permis aux Blauw & Zwart de conserver la tête avec 21 points, quatre de plus que les Zèbres, qui ont égalisé par Kaveh Rezaei (78e, 1-1). Et puis, le Standard a renoué avec la victoire en battant Lokeren (2-1).