Le premier but de cette rencontre au stade Freethiel est tombé dès la 7e minute de jeu, Isaac Thelin mettant le ballon dans les filets d’Anderlecht. Mais le Sporting est parvenu à égaliser et prendre une petite avance, bien qu’il lui ait fallu près de 70 minutes pour le faire.

L'équipe de Nicolas Frutos a profité d'un mauvais dégagement de la défense adverse pour recoller au score. Nicolae Stanciu, excentré sur le flanc droit, a récupéré le ballon et laissé partir une frappe du gauche qui est allée se loger à la hauteur du deuxième poteau de Merveille Goblet (1-1, 75e). Six minutes plus tard, le gardien de Waasland-Beveren manquait sa sortie sur un corner botté par Stanciu et permettait à Spajic (photo) de renverser la situation en surgissant de la tête au premier poteau (1-2, 81e).

Malgré un jeu encore imparfait, Anderlecht se donne de l'air en championnat et s'installe à la 7e place, avec 12 points. Waasland-Beveren est huitième avec 9 points. C'est la deuxième victoire de suite pour Anderlecht depuis le départ de René Weiler et l'arrivée de Nicolas Frutos, après le succès en Coupe de mercredi face à Westerlo.