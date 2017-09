L’Association des capitales européennes du sport en venue visiter Courtrai au mois d’août. La nouvelle de l’attribution du label pour 2018 a été annoncée ce samedi dans la ville.

"Courtrai est parvenue à convaincre le jury non seulement avec son dossier, mais aussi avec ses nombreuses réalisations de la décennie écoulée. Il y a de beaux événements sportifs de haut niveau, une offre sportive qualitative avec de nombreux clubs de sport. Plus que jamais, Courtrai investit de façon structurelle dans les activités sportives, à divers niveaux et à l’attention de divers groupes-cibles. Tant sur le plan du contenu que de l’infrastructure", précisait An Vandersteene, échevine des Sports.

Courtrai recevra son titre - et le drapeau qui l’accompagne - au mois de décembre, à Bruxelles. Elle pourra encore tenter par la suite de devenir Ville européenne du sport de l’année.