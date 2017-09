Hasard du calendrier, l'Antwerp et Courtrai se retrouvaient après avoir appris ce jeudi qu'ils s'affronteraient lors des huitièmes de finale de la Croky Cup. William Owusu était le premier à se mettre en évidence. L'attaquant anversois, qui fêtait sa première titularisation, profitait d'une erreur de Bennard Kumordzi pour déjouer le gardien adverse (1-0) à la 10e minute de jeu et pour marquer son quatrième but de la saison.

A la demi-heure de jeu, Joeri Dequevy doublait la mise après un excellent travail de Geoffrey Hairemans (2-0, 30e). Le milieu de 25 ans centrait au deuxième poteau pour William Owusu (photo) qui, d'une remise de la tête, permettait à Dequevy de pousser la balle au fond des filets.