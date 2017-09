Les deux équipes sont mal en point et les deux coaches n'ont pas encore trouvé leur équipe type. Yves Vanderhaeghe a préféré Andile Jali à la place de son capitaine Sébastien Siani et a aligné un trio d'attaque Knowledge Musona, Zinho Gano et Fernando Canesin. Quant à Hein Vanhaezebrouck, il a lancé Kubo et Dylan Bronn et relégué Deiver Machado et Damien Marcq sur le banc.

La première chance a été pour Gano qui, après s'être joué de Samuel Gigot et Noe Dussenne, a tiré à côté (2e). Par la suite, le peu de mouvement exercé par les deux équipes ne pouvait générer un spectacle de qualité.

Sur un coup de coin tiré par Franck Berrier, Antonio Milic a battu Lovre Kalinic mais le ballon s'est écrasé sur le poteau (23e).

Après ce coup de chaleur, Gand a pris l'air et Kubo a profité d'une mésentente entre Nicolas Lombaerts et Mike Vanhamel pour inscrire le premier but de la rencontre (31e, 0-1).

Le but de l'attaquant japonais n'a pas eu le don d'élever le niveau de jeu mais cela n'a pas incité les coaches à effectuer de changements au repos. Gand a continué à causer des soucis à la défense des Kustboys sur corners et Ostende a riposté par les coups francs de Berrier.

L'intensité a quand même fini par augmenter mais cela n'a eu aucune répercussion au marquoir. Musona a failli égaliser pour Ostende (71e) et Brecht Dejaegere a manqué d'un rien le 0-2 (73e). Vanderhaeghe a alors sorti ses jokers Michiel Jonckheere et Siani à la place de Berrier et Canesin (74e).

Ostende est reparti à l'assaut, a forcé des coups de coin, sans plus. Par contre, monté au jeu (84e), Vertraete a libéré les Gantois (90e+1, 0-2).