Menée 1-2 après le double de samedi, la Belgique n'avait plus le droit à l'erreur. Premier à monter sur le court dimanche, David Goffin (photo) a brillamment battu Nick Kyrgios en quatre sets : 6-7, 6-4, 6-4 et 6-4. Il restait donc à Steve Darcis à ponctuer le travail en battant Jordan Thompson (ATP 70), préféré in extremis à John Millman (ATP 185) par Lleyton Hewitt, le capitaine australien.



La première manche a commencé de façon idéale pour le Liégeois de 33 ans. En effet, il a pris la mise en jeu de Thompson dès le premier jeu, conservant cette avance jusqu'au terme de la manche (6-4). La rencontre est encore montée en intensité. Après un rapide break de part et d'autre en début de manche, les deux joueurs se sont rendus coup pour coup. Davantage bousculé par son adversaire, Steve Darcis a sauvé deux balles de set à 4-5. Mais 'Mister Coupe Davis', habitué à la pression inhérente à ce genre de situation, a pris une nouvelle fois le service de son adversaire avant d'enlever la deuxième manche, porté par un public acquis à sa cause (7-5).