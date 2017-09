Les Français ont cassé le moral du Essevee dès le deuxième quart d'heure du match, grâce au doublé de Plea (16e et 20e minutes) et au but de Bonfim Dante (28e). Aaron Leya Iseka a brièvement redonné espoirs aux Flandriens en faisant 1-3 en début de deuxième période (46e), mais Nice a finalement ajouté deux buts à son escarcelle grâce à Saint-Maximin (69e) et à Balotelli (74e).