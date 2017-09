La seconde mi-temps a débuté par un sauvetage de Davino Verhulst sur une reprise de la tête de Lukasz Teodorczyk (47e). Monté au jeu à la place de Bruno (46e), Alexandru Chipciu a essayé de combiner mais les passes du Roumain n'étaient pas assez incisives. Anderlecht cherchait deux solutions et Onyekuru en a trouvé une première, inscrivant son second but de la partie à la 77e minute (2-2).



En fin de match, Weiler a lancé Nicolae Stanciu, qui a eu plus de feeling sur ses passes que son compatriote. L'International roumain a ainsi distillé l'assist qui a permis à Teodorczyk de donner la victoire à Anderlecht (90e minute, 3-2).

Au classement, Anderlecht (8 points) est septième et passe devant Lokeren (6 points), qui est dixième.