Les Belges (photo archives) e Vital Heynen se sont inclinés au bout du suspens 25-17, 22-25, 19-25, 25-22 et 15-12 en 2 heures et 14 minutes de jeu, dimanche à Cracovie. Samedi, la Belgique avait déjà été battue en demi-finales par les Russes (photo ci-dessous). Cela aurait été la première médaille dans un grand championnat pour le volley masculin.



La Belgique a joué avec Van de Voorde (16 points), Valkiers (1), Deroo (15), Verhees (9), Van Den Dries (2), Rousseaux (5), Lowie Stuer et Jelle Ribbens au libéro, puis avec Lecat, Van Walle (5), Ribbens, Klinkenberg (1), D'Hulst et Van Hirtum.