Privés de Vincent Kompany, victime d'un coup direct lors de l'avalanche de buts contre Gibraltar (9-0) jeudi à Sclessin, et d'Axel Witsel, suspendu, les Diables Rouges ont été patients face à la Grèce. L’entraîneur Roberto Martinez avait placé Eden Hazard sur le banc, alors que son homologue grec était toujours privé de son buteur Konstantinos Mitroglou. Cela chauffait déjà après le quart d'heure de jeu, avec un envoi de Stafylidis sur le poteau et une alerte pour Courtois encore sur une déviation de Fellaini en coup de coin. Le premier envoi de Vertonghen partait à la 25e minute, mais sans danger pour le gardien grec Karnezis.



La première occasion de but fut grecque avec un envoi de Donis qui mettait le gardien Courtois à contribution (photo) et la partie s'équilibrait dans les échanges avec une possession de balle redevenue belge. Avare en occasions, la première mi-temps voyait encore une intervention de Courtois dans les pieds de Fortounis (40e). Score au repos: 0-0.