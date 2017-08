Auteur: AT (avec Belga)

AT (avec Belga) Le Standard s'est incliné 4-0 à Bruges ce dimanche lors de la 5e journée de Jupiler Pro League. C'est la 3e défaite consécutive pour les Rouches qui avaient été battus par Saint-Trond et Zulte Waregem lors de deux dernières semaines. Les buts brugeois ont été inscrits par Vanaken (3e et 56e), Wesley (7e) et Mechele (80e). Comme Charleroi, Bruges obtient sa cinquième victoire en cinq matches et rejoint les Carolos en tête du classement. Le Standard est douzième avec quatre points.