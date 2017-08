Devant 10.000 personnes quasi toutes dévouées à la cause néerlandaise, les Belges sont parvenues à maintenir leurs adversaires néerlandaises hors de leur zone de danger durant la plus grande partie du premier quart-temps. Même si les Red Panthers n’ont jamais réussi à pénétrer dans le cercle adverse, Aisling D'Hooghe n’a presque jamais dû intervenir, sauf sur un premier tir de Xan De Waard à la 11e minute. Mais la pression des vice-championnes olympiques s'est accentué en fin de période, avec comme conséquence l'ouverture du score pour les Pays-Bas sur un tip-in de Carlien Dirkse van den Heuvel (12e). Le 69e but des féminines néerlandaises contre la Belgique dans l'histoire de leurs duels officiels (contre 5 pour les Belges).

Plus rapides et plus techniques, l'équipe de la coach australienne Alyson Annan n’a jamais relâché sa mainmise sur le match dans le 2e quart. Il a fallu attendre la 27e minute pour voir une action construite de la Belgique se dessiner dans les 25 mètres de la zone adverse, mais sans réel danger pour la gardienne batave Anne Veenendaal.

Au retour des vestiaires, la partie a gardé la même physionomie, avec une défense belge fort groupée et une Barbara Nelen au four et au moulin dans l'entre-jeu. Le score n'évolua plus jusqu'à 12 minutes du terme lorsque Kelly Joncker profita d'une balle traînant au deuxième poteau pour doubler l'avance d'une reprise en hauteur (48e). Niels Thijssen a retiré la gardienne D'Hooghe à 4 minutes de la fin pour évoluer à 11 joueuses de champ. Ce qui profita à l'attaque batave. Profitant d'un jugement arbitral contestable, les Néerlandaises ont bénéficié d'un penalty stroke à 52 secondes du terme, converti à plat par Ireen van den Assem (60e).