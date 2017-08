Le match resta fermé, mais la pression belge fut plus importante dans le deuxième quart. L'occasion la plus franche revint aux Red Sticks avec un arrêt devant la ligne de Gauthier Boccard. En fin de période, le premier penalty corner (pc) belge, tiré par Tom Boon, fut contré par un très vigilant Quico Cortes, le gardien et capitaine espagnol.



Les Red Lions accélérèrent le jeu après le repos, mais sans résultat. Et comme souvent dans ce cas la balle tourna à l'avantage de l'adversaire. Sur l'une des seules pénétrations espagnoles dans le cercle belge lors du troisième quart, Xavi Lleonart se joua de son opposant direct pour tromper Vanasch d'un tir de près (42e). Se montrant bien plus agressifs dans le dernier quart face à des Lions peu inspirés, les hommes de Frederic Soyez doublèrent même l'avance par Joan Torres (51e), après un débordement sur l'aile droite. Le score final aurait même pu être plus sévère, la balle venant frapper la latte transversale du but belge sur un tir de Diego Arana en fin de partie.