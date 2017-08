L'Espagne poussa tant et plus avant le repos, forçant 3 pc, tous improductifs. L'un d'entre eux fut détourné in-extremis du stick par Aline Fobe. Les Panthères finirent par céder à une minute de la mi-temps. La défense belge mise dans le vent par une balle en profondeur, Carola Salvatella, bien positionnée, réceptionna un centre de la droite pour tromper Elena Sotgiu, montée à la place de Aisling D'Hooghe au 2e quart (29e minute).



La disposition ne changea guère au retour des vestiaires. D'Hooghe, revenue au jeu, s'interposa bien sur le 5e pc espagnol. Sur l'une des seules contre-attaques de la période arrivant jusqu'au cercle adverse, Anouka Raes réussit à armer un tir de revers que Joanne Peeters (photo) dévia en hauteur pour permettre à la Belgique de reprendre l'avantage et ainsi soulager ses coéquipières (35e).



Jeudi, les Red Panthers devront affronter l’Allemagne, 7e mondiale et médaillée de bronze à l’Euro de Londres en 2015.