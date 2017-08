"Je trouve que ce ne fut pas un bon match", a déclaré Brecel. "J'ai eu de la chance que Shaun n'ait pas joué son meilleur snooker. Quand on voit les balles qu'il pouvait mettre. Bien sûr, je suis ravi de cette victoire. C'est un rêve qui se réalise et battre en finale un joueur du top comme Murphy rend la chose encore plus spéciale. C'est ma première grande victoire. Espérons que d'autres suivront. Cela signifie beaucoup pour moi".

"J'ai battu ici quelques bons joueurs et réussi à redresser un retard de 4-1 face à Ronnie O'Sullivan. Ce succès est spécial. Il me permet de rentrer dans le Top 16 et de disputer davantage de tournois. C'est aussi ce dont le snooker belge avait besoin. Quand vous voyez ce que Kim Clijsters signifie pour le tennis dans mon pays, j'aimerais en faire de même pour le snooker. C'est un premier pas."



Shaun Murphy est resté comme toujours très sportif après cette défaite. "Si je pouvais, j'aimerais disparaître maintenant", a-t-il plaisanté. "Je suis très content pour Luca qui remporte sa première grande victoire."