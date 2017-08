Si le rythme retomba légèrement dans le deuxième quart, le spectacle resta présent avec toujours autant d'exploits techniques des deux côtés. A la 25e minute, Sébastien Dockier déborda sur la gauche, évita son opposant et adressa un maître tir croisé dans le coin droit du but néerlandais (2-0). Le Wagener Stadium resta muet, hormis la petite cohorte de supporters belges, qui la minute suivante crut revivre la demi-finale olympique de Rio, lorsque les Red Lions avaient éliminé les Oranje 3-1. Une sortie magistrale de défense du jeune Arthur De Sloover, à peine 20 ans, permis en effet à l'entre-jeu d'adresser une balle aérienne à Thomas Briels qui se joua de deux défenseurs et du keeper adverse pour tripler l'avance de la Belgique (26e minute).

La frustration des Néerlandais se fit ressentir au retour des vestiaires. Même s'ils forcèrent encore deux pc (12 au total), ils se heurtèrent chaque fois à un Vanasch impérial. Les hommes de Shane McLeod reprirent la possession de balle à leur compte et mieux même puisque sur leur 2e pc de la partie Luypaert trouva un trou de souris d'un tir à plat entre les guêtres de Blaak, monté au jeu à la mi-temps (4-0/39e).

Les cartons se multiplièrent pour les Néerlandais dans le dernier quart, qui jouèrent un moment à neuf contre onze. La Belgique se contenta de son côté de préserver le score et jouer en contre, ce qui réussit à Tom Boon qui planta un dernier revers victorieux à 4 minutes du terme, alors que certains supporters néerlandais quittaient déjà le stade. Avec 6 points en deux matchs et une différence de +8, les Lions sont assurés de rejoindre le dernier carré du tournoi, faisant ainsi honneur à leur statut de favori depuis leur médaille d'argent des derniers JO de Rio.