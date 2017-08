D'entrée de jeu, les Buffalos prenaient pourtant le contrôle de la partie et leur domination était récompensée peu avant la demi-heure via Dejaeghere sur un assist de Sylla (25e minute). Sylla doublait d'ailleurs la mise cinq minutes plus tard d'une superbe frappe enroulée. La première mi-temps gantoise était néanmoins entachée par la carte rouge de Gigot, pour un tackle jugé dangereux, peu avant le repos (43e).



Ce carton rouge était le vrai tournant du match et allait influencer la suite de la partie. En supériorité numérique, les Hurlus pressaient les Gantois dès le retour des vestiaires pour tenter de revenir au score. Après plusieurs tentatives repoussées par le gardien Kalinic, l'Excel Mouscron réduisait la marque via Mohamed qui lobait le portier croate (67e).

Mouscron poursuivait son pressing et La Gantoise n'arrivait plus à sortir de sa moitié de terrain. Un pressing récompensé par l'égalisation de Govea d'une frappe déviée à l'entrée du grand rectangle (85e minute). Les Hurlus poursuivaient sur leur lancée et obtenaient un penalty pour une faute d'Asare sur Amallah. Bolingi se chargeait de la transformation en deux temps (89e minute). Victoire finale pour Mouscron.