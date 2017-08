A.Fr. (avec Belga) Le coureur de 26 ans originaire d’Izegem (Flandre occidentale) et membre de l’équipe Quick-Step Floors a surpris le peloton et remporté légèrement détaché la deuxième étape du Tour d’Espagne, ce dimanche entre Nîmes et Gruissan. Il s’est ainsi emparé du maillot rouge de leader général. A l’arrivée, Yves Lampaert (photo) a conservé quelques mètres d’avance sur son équipier italien Matteo Trentin et sur le Britannique Adam Blythe (Aqua Blue Sport). Le Gantois Edward Theuns (Trek-Segafredo) a pris la quatrième place. Lampaert détrône l'Australien Rohan Dennis (BMC) en tête du général.