Le dernier match de samedi soir s'est terminé par la victoire du promu de l'Antwerp à Malines (1-2). Frédéric Duplus et Faris Haroun ont signé le succès anversois, alors que le jeune Boureima Bandé avait pensé arracher un point pour les Malinois en égalisant. Sinan Bolat a été l'homme le plus en vue des premières minutes de jeu. Le gardien de l'Antwerp a directement été mis à contribution par Tim Matthys, dès la 2e minute. Ce premier sauvetage en appelait d'autres, d'autant que Malines s'est installé dans les seize mètres anversois. Le gardien turc ne s'est pas laissé surprendre par Stefan Drazic (6e minute).



Dans l'autre camp, Colin Coosemans n'a pas craqué quand il s'est retrouvé les yeux dans les yeux avec Haroun (9e). Après le quart d'heure et la sortie sur blessure de l'attaquant anversois Obbi Oularé, le match a baissé d'intensité. Malines piétinait alors que l'Antwerp parvenait à bien fermer la rencontre.



La physionomie du match n'a pas changé à la reprise. Pire, l'Antwerp coinçait encore plus Malines, qui ne parvenait pas à construire. Les temps morts étaient de plus en plus nombreux. Duplus a toutefois redynamisé la rencontre en ouvrant la marque (67e, 0-1). Bolat a refusé à Mats Rits le goal de l'égalisation (69e). L'Antwerp perdait du temps, mais la montée au jeu de Bandé lui a fait mal. Le jeune joueur égalisait en effet à la 87e minute. Pas assez, puisque Alexander Corryn a eu la force d'envoyer dans le rectangle adverse un ballon que Haroun a mis au fond. L’Antwerp l’emportait 1-2 au coup de sifflet final.

Au classement, l’Antwerp (photo) est quatrième avec 7 points, tandis que Malines est 14e avec 3 points.