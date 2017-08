Le Standard démarrait la deuxième période avec de meilleures intentions et Emond et Pocognoli mettaient Bostyn, le jeune gardien du Essevee, à contribution. Mais les Rouches retombaient dans leur travers et Zulte Waregem ouvrait la marque peu après l'heure de jeu.

Oublié au deuxième poteau, De Pauw trompait Ochoa de la tête (65e minute). Ce but marquait le début du calvaire pour le Standard, puisque huit minutes plus tard le marquoir affichait 0-3 : Kaya avait marqué à la 70e minute et Olayinka l’avait suivi à la 73e minute, alourdissant ainsi la marque pour Zulte.

Clairement supérieurs aux Liégeois, les hommes de Franky Dury plantaient encore un quatrième but, sur un penalty de Kaya à la 84e minute, pour s'offrir une victoire méritée face à un Standard de Liège au bord de la crise.