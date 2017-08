Auteur: AT (avec Belga)

AT (avec Belga) Le Club de Bruges a partagé 0-0 jeudi au Jan Breydel Stadion face à l'AEK Athènes en barrage aller de l'Europa League. Un match où les occasions franches ont été très rares et ce malgré l'infériorité numérique des Grecs dans la dernière demi-heure suite à l'exclusion de Marko Livaja. Dans les rangs de l'AEK, l'attaquant belge Viktor Klonaridis a débuté la rencontre et a été remplacé à la 58e minute.