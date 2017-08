Le Racing Genk (photo) a réalisé le carton du week-end en s’imposant par 3 à 5 face à l’Antwerp, dimanche après-midi en déplacement. C’était la première victoire des Limbourgeois cette saison. Ils ont rapidement surpris les promus anversois puisque Samatta ouvrait la marque dès la 8e minute de jeu.

Efficace, Genk ne manquait rien et profitait des approximations dans la défense anversoise pour mener 0-3 après vingt minutes de jeu, avec des buts de Trossard (16e) et Schrijvers (21e). Quelques minutes plus tard, Joeri Dequevy était à la réception d'un centre de Jaadi et réduisait l'écart (24e, 1-3) pour l’Antwerp. Trop fébrile dans la défensive, l'Antwerp concédait un quatrième but peu avant le repos. Samatta prolongeait de la tête le centre de Schrijvers au fond des filets (41e, 1-4).



Le calvaire anversois se poursuivait en deuxième période puisque les hommes d'Albert Stuivenberg plantaient un cinquième but. Après une action confuse dans le rectangle, Arslanagic dégageait sur Bolat et envoyait le ballon dans ses propres filets (59e, 1-5). L'Antwerp tentait alors un ultime baroud d'honneur dans le dernier quart d'heure et revenait à 3-5 avec des buts d'Owusu (79e) et d'Arslanagic (81e). Le score final affichait 3-5 à la faveur de Genk.

Au classement, le Racing Genk est septième avec 4 points, tandis que l’Antwerp occupe la 10e place, avec 4 points également.