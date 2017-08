La Bruxelloise de 27 ans (photo) a été éliminée en demi-finales du 100m haies, vendredi à Londres, en terminant huitième de sa série en 13.34. Placée au couloir 9, Anne Zagré devait terminer parmi les deux premières de sa série ou à défaut réussir un des deux meilleurs temps des 18 concurrentes non qualifiées à la place.

Son meilleur temps de la saison reste de 12.96 secondes. Sa course a été remportée par l'Australienne Sally Pearson, ancienne championne du monde (2011) et olympique (2012 à Londres), en 12.53, c'est le meilleur chrono des demi-finales. Anne Zagré avait couru en 12.97 en série, quinzième temps des séries, et 4e de sa course. La championne de Belgique et détentrice du record national (12.71) en termine à la 24e place.

"Je n'ai aucune idée, je suis incapable de vous dire ce qui s'est passé", déclarait Anne Zagré à l’issue de la course, affichant un mélange d'incompréhension et d'incrédulité. Son départ n'avait pourtant pas été mauvais, avec le 3e meilleur temps de réaction (0.139 seconde). La suite a été très décousue après avoir accroché les 4e et 6e haies. "Je sais que très vite je n'étais plus dans le coup. Vu l'état de mes genoux, j'ai dû taper quelques haies. Je ne sais pas si c'est la première, la deuxième... C'est un trou noir."



"Cela m'est déjà arrivé deux fois cette saison. C'est comme si je ne contrôlais plus rien. Je ne sais pas si c'est le stress. Je n'étais pourtant pas stressée. Mais avant que cela n'arrive, je n'étais déjà plus dedans. J'ai continué pour ne pas abandonner la course".