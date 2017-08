Tenu en échec par Malines (1-1) la semaine dernière lors de la première journée de championnat, le Standard avait à coeur, devant son public, de signer sa première victoire de la saison. Genk, lui aussi ralenti par Waasland-Beveren (3-3) samedi dernier, comptait bien en faire de même.

À Sclessin, les Rouges tentaient donc d'emballer la rencontre dès les premières minutes en amenant le danger via les flancs à plusieurs reprises sans inquiéter excessivement Vukovic. Genk ripostait de façon plus concrète à la 26e via Schrijvers qui voyait Ochoa dévier son tir des 25 mètres sur le poteau. Ce n'était que partie remise pour l'attaquant limbourgeois qui enivrait Scholz quelques minutes plus tard avec des passements de jambes avant de décocher une frappe ras-de-sol victorieuse (36e).

Remonté après la pause, le Standard trouvait tout de suite l'égalisation grâce à Edmilson Junior qui remportait son duel de la tête avec le gardien limbourgeois Vukovic, surpris par une passe en retrait maladroite de son défenseur (48e).

Les troupes de Sa Pinto parvenaient à renverser la vapeur quinze minutes plus tard via Paul-José Mpoku qui reprenait parfaitement en demi-volée un centre de Dossevi (63e). Une dernière frappe d'Ingvartsen sauvée in extremis par Ochoa sera la dernière frayeur du Standard.