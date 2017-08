Avec trois buts encaissés au match aller, les Brugeois étaient obligés d'inscrire au moins un but pour se qualifier pour les play-offs de la Ligue des Champions. Sous les yeux du président turc Recep Erdogan, les hommes de l’entraineur Ivan Leko étaient pris à froid. Sur un centre de Clichy, Adebayor (photo) sautait plus haut que la défense brugeoise et trompait le gardien Horvath d'une tête à bout portant dès la 8e minute de jeu.

Peu présents dans le jeu, les Blauw en Zwart se créaient leur plus belle occasion sur phase arrêtée. La tête de Denswil échouait de peu à côté sur un coup franc de Vormer. La formation turque enfonçait le clou quelques minutes plus tard. Bien servi par Adebayor, Visca (photo ci-dessous) fusillait Horvath du pied gauche et plantait le ballon dans le but à la 34e minute. Les Brugeois étaient menés 2 à 0 dès la demi-heure de jeu.