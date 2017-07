Tenu en échec 3-3 sur son propre terrain face aux Turcs de Basaksehir mercredi soir lors du match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, Bruges avait à cœur de réagir face à Lokeren. Le troisième but ne tardait pas à arriver et était encore l'œuvre de Dennis (photo), qui se jouait de Mijat Maric grâce à un beau jeu de jambes avant de laisser partir un tir puissant dans le petit filet à la 24e minute. Le joueur de 19 ans arrivé cet été en provenance du Zorya Luhansk (Ukraine) s'était également illustré en Ligue des Champions, mercredi, en ouvrant le score pour Bruges.



Les Brugeois se voyaient néanmoins réduits à dix à la 32e minute, à la suite de l'exclusion Helibelton Palacios coupable d'avoir stoppé fautivement la course vers le but d'Hupperts. Ralenti dans sa marche, le Club Brugeois gérait ensuite assez tranquillement la tentative de remontée lokerenoise, avant d'arrondir le score peu avant l'heure de jeu. Le but brugeois a été signé contre son camp par le remplaçant Marko Miric, qui déviait maladroitement un coup de tête d'Engels (55e).



Convaincant pour son premier match de championnat, Bruges s'installe en tête de la Pro League et profite pour creuser un premier écart de deux points avec Anderlecht, tenu en échec (0-0) par l'Antwerp vendredi soir.