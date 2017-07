Plus tôt dans la journée de vendredi, le jiu-jitsu avait déjà apporté deux médailles de bronze à la Belgique, grâce à Charis Gravensteyn et Ian Lodens en double mixte, ainsi que Florent Minguet en moins de 94 kg.



Au huitième jour de compétition des Jeux Mondiaux de Wroclaw, la délégation belge compte désormais 22 médailles. La collection belge comprend 6 or, 9 argent et 7 bronze.



Les médailles d'or ont été remportées par le relais féminin sur 4x25m avec mannequin en natation de sauvetage (avec Aurelie Romanini, Stefanie Lindekens, Sofie Boogaerts et Bieke Vandenabeele), Anak Verhoeven en escalade (lead), Sandrine Tas sur 1.000m en roller, Bart Swings (photo) sur 20 km par élimination et 10 km par points en roller, et donc Amal Amjahid en jiu-jitsu.

Les Jeux mondiaux s'achèvent ce dimanche.