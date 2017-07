Les Anversois ont pris petit à petit l'ascendant, forçant des coups francs et des corners. Sur l'un d'eux, complètement isolé au second poteau, Reda Jaadi n'a pas cadré sa reprise (32e). Lancé par Obbi Oularé, Stallone Limbombe est lui aussi passé près du but: le gardien Matz Sels est sorti pour écarter le danger (36e). Tablant sur le contre, les Anderlechtois en ont placé un rapide que Teordoczyk a gaspillé. Alors qu'ils étaient à trois contre deux, le Polonais a manqué son décalage vers la droite à l'entrée du rectangle (34e).

En début de deuxième mi-temps, Anderlecht a commencé à construire de l'arrière avec les montées d'Ivan Obradovic et Dennis Appiah. Malgré des centres des latéraux peu précis, les Bruxellois se sont montrés plus dangereux. Coup sur coup, isolé par Hanni, Alexandru Chipciu a manqué sa reprise (59e) et alors qu'il a devancé Arslanagic, Teodorczyk a tiré quelques centimètres à côté.