En deuxième mi-temps, les hommes d'Yves Vanderhaeghe ont fait plus que rivaliser avec l'Olympique Marseille et se montrèrent les plus dangereux, à l'image d'une occasion trois étoiles pour Ramin Rezaeian. Marseille profita toutefois de ce raté pour prendre le large à la 57e minute, grâce à un second but de l'ex-Monégasque Valère Germain (3-1).



Ostende ne se découragea pas et inscrivit un deuxième but. Des 25 mètres, Musona (photo) loba en effet astucieusement Mandanda et réduisit la marque (3-2) à la 70e minute. Fatigués par les efforts fournis, les visiteurs craquèrent en fin de match et Germain planta le quatrième but marseillais à huit minutes du terme (4-2).



Face à un ténor de la Ligue 1 française, Ostende (photo ci-dessous) a fait mieux que se défendre pour sa première européenne et garde un espoir de réaliser un exploit mémorable lors du match retour, qui aura lieu jeudi prochain à la Versluys Arena.