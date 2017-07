Pour rappel, en roller toujours, Bart Swings (20km par élimination) et Sandrine Tas (1.000m) sont déjà montés sur la plus haute marche du podium, tout comme Anak Verhoeven (photo principale) en escalade (lead) et le relais féminin sur 4X25m avec mannequin en natation de sauvetage avec Aurelie Romanini, Stefanie Lindekens, Sofie Boogaerts et Bieke Vandenabeele.



Sandrine Tas (10 km par élimination, 15 km par élimination et 20 km par élimination en roller), Bart Swings sur 1.000m en roller (photo dans le texte), Lore Vanden Berghe et Noémie Lammertyn en all-around en gymnastique acrobatique par paires, ainsi que Nancy Barzin et Camille Max en double féminin de pétanque ont empoché l'argent.



Sandrine Tas sur 300m contre-la-montre en roller a décroché l'autre médaille de bronze. Les Jeux mondiaux prendront fin dimanche.