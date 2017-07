Surmontant aussi le gardien belge, Lieke Martens saluait sa présence au jeu en inscrivant le but de la victoire pour les Pays-Bas (photo) à la 74e minute (1-2). Un envoi de Tessa Wullaert inquiétait sérieusement van Veenendaal dans la dernière minute de jeu avec une tête sur le coup de coin qui suivit d'Helène Jaques sauvée sur le ligne, mais le score ne changeait plus.



Dans l'autre match du groupe, les Danoises s'imposaient 1 à 0 face à la Norvège et rejoignaient, comme les Pays-Bas, les quarts de finale de ce championnat d'Europe. La Belgique et la Norvège sont éliminées.

La Belgique entame maintenant sa campagne pour le Mondial 2019 en France par un premier match de qualification le 19 septembre à Louvain contre la Moldavie. Les Red Flames figurent dans un groupe avec l'Italie, la Roumanie et le Portugal.