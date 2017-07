Sandrine Tas (photo archives) avait déjà gagné - dans ces Jeux Mondiaux consacrés aux sports non-olympiques - l'argent sur 10 km (course par élimination aux points), et le bronze sur 300 mètres (contre-la-montre).



Outre les quatre médailles en patinage à roulettes en ligne, le relais féminin de natation de sauvetage s'est imposé dans le relais féminin 4X25m avec mannequin. Ce qui porte le bilan de l’équipe belge Team Belgium à cinq médailles.



En finale du 1000m féminin, derrière Tas, qui a assuré sa victoire dans le dernier tour, la Colombienne Fabriana Arias et la Chilienne Alejandra Traslavina Lopez sont montées sur les 2e et 3e marches du podium. Anke Vos, seconde Belge présente dans cette finale, a terminé à la quatrième place.