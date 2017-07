L’Anversois Peter Genyn s'est imposé en 21.10 sur les 100 mètres dans la capitale britannique, vendredi soir, devant le Finlandais Toni Piispanen, qui a pris la deuxième place en 21.54.

"Je savais que cela serait serré, parce que Toni et moi avons déjà eu des compétitions palpitantes en Suisse, cette année. Je suis ravi d’avoir gagné aujourd’hui. Cela nous profite à tous les deux. Nous nous poussons mutuellement vers un niveau plus élevé, et allons jusqu’à nos limites. C’est bon pour nous et pour le sport", déclarait Genyn à l’issue de sa victoire.