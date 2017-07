Plus expérimentées dans ce genre de compétions, les joueuses danoises ont profité des premières minutes de jeu pour mettre directement la pression dans le camp belge, sans doute ému pour sa première participation à un Euro. Repliées dans leur rectangle, les Flames en ont eu plein les pieds et ont flanché rapidement. A la sixième minute, Justien Odeurs est parvenue à dévier un coup-franc de Penille Harder sur la barre mais Sanne Troelsgaard était bien placée pour reprendre aussitôt le ballon de la tête et le rabattre dans le but.

Secouées, les Red Flames étaient tout de suite plus entreprenantes et remontaient petit à petit le terrain sans cependant réussir à se montrer réellement dangereuses devant le but adverse. Le Danemark jouait plutôt le contre et aurait doublé la mise si Heleen Jaques ne s'était pas interposée à deux reprises pour sauver les siennes.