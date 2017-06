Le plus costaud a gagné à Anvers. C'était l'avis général après l'arrivée. Après une première partie de saison 2017 très réussie avec, entre autres, une 3e place au GP de l'E3 et aux 4 Jours de Dunkerque, une 6e dans A Travers la Flandre et une 7e au Omloop Het Nieuwsblad, l'aîné des frères Naesen (Lawrence évolue chez WB-Veranclassic-Aqua Protect) a mis tout le monde d'accord à Anvers, surtout les grosses armadas belges du World Tour, Lotto-Soudal et Quick-Step Floors.

"J'avais dit qu'il était un des hommes à surveiller, c'est un gars en progrès constants", a indiqué le champion de Belgique sortant Philippe Gilbert.

Oliver Naesen, seul membre belge de son équipe avec Jan Bakelants, était venu à Anvers sans réel staff technique. "L'équipe nous avait demandé si c'était nécessaire d'envoyer un staff à Anvers mais, comme nous n'étions que deux avec Jan Bakelants, nous avions décidé de nous débrouiller", a expliqué le nouveau champion de Belgique.

"Avec mes trois bus de supporters, nous avions de l'assistance! Je remercie aussi l'équipe Cofidis d'avoir pris mon 2e vélo et mes roues. Je n'ai pas logé à l'hôtel. Je suis venu dimanche matin avec ma copine et mes deux vélos, comme chez les débutants."

A deux avec Jan Bakelants, toute tactique était presque impossible à organiser. Mais la neutralisation mutuelle des groupes a créé l'ouverture. "J'ai discuté samedi par téléphone avec Jan et il m'a dit que la 3e étape du Tour de France lui plaisait. Je lui ai dit que je me mettrais à son service. Et il m'a déjà renvoyé l'ascenseur en se sacrifiant pour moi dimanche à Anvers.

Il était de toute façon difficile de gérer la course à deux. Nous avons roulé très fort dans le premier tour car il y avait toujours la possibilité de voir un grand groupe aller au bout. Il y a eu ensuite une échappée avec Jurgen Roelandts. Quick Step a, plus tard, commencé à rouler et l'écart avec les trois échappés a commencé à fondre. Nous nous sommes alors positionnés à l'avant avec Jan pour faire la guerre. Quant au sprint, je ne voulais pas être en 2e position. Sep Vanmarcke a lancé de loin. J'ai pu bénéficier de son aspiration et le passer juste à la ligne."

Oliver Naesen prendra part dans une semaine à son 2e Tour de France, avec son maillot de champion de Belgique. "Ce sera très spécial. J'ai un double objectif. D'abord, j'aiderai notre leader Romain Bardet à jouer le classement général.

Ensuite, j'aimerais gagner une étape, je pense avoir les jambes pour cela. Je vais saisir toutes les opportunités mais il est possible que je serai marqué avec mon maillot tricolore.