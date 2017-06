Le départ de l'épreuve féminine du championnat national avait d'abord été retardé, à la suite d’une chute de barrières sur la circulation à cause de rafales de vent. Une chute de six concurrentes, dont Sanne Cant, dans la zone du départ fictif, a à nouveau retardé l'envol définitif du peloton composé de 135 partantes.



Deux concurrentes, Demmy Druyts (Sport Vlaanderen-Guill d'Or) et Isabelle Beckers (Lotto-Soudal Ladies) ont faussé compagnie au peloton à 75 kilomètres de l'arrivée. Les deux leaders ont creusé un écart maximal de 1:06, avant de voir leur avantage fondre progressivement.