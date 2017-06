A la conférence de presse (photo), Linard indiquait ne pas considérer son monolinguisme comme un problème. "Est-ce vraiment un problème aujourd'hui ? Les personnes avec lesquelles je travaille tous les jours (Bart Verhaeghe, Koen De Keersmaecker, Tom Borgions, par exemple) sont néerlandophones. Si j'ai besoin d'aide, je peux compter sur eux. Pour la politique interne, c'est un petit problème mais au niveau international, ce n'est pas grave. À l'UEFA et à la FIFA, le français est une langue officielle. Je comprends de mieux en mieux le néerlandais", a expliqué Linard qui n'a pas l'intention d'apprendre immédiatement le néerlandais. "Je veux me concentrer sur mon travail avant tout, j'ai un mandat limité."

L'arrivée de Gérard Linard, âgé de 74 ans, marque une coupure à la tête de l'URBSFA, étant donné qu'un mandataire ne peut pas avoir plus de 75 ans selon le règlement interne. Les chances sont donc réelles de voir un nouveau président élu l'année prochaine. "Cela va dépendre de l'évolution mais je me tiens à mon mandat. Sans vouloir critiquer mon prédécesseur: il était temps pour quelque chose de nouveau. Nous allons traverser une période de transition et cela ne peut faire que du bien au football belge. Je ne veux pas seulement diriger, je suis un grand partisan du management participatif."

"J'ai appris cela de Timmermans parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler à l'URBSFA pendant deux ans (comme CEO-interim par exemple). Tout le monde m'a dit que j'avais réalisé de l'excellent travail, donc mon nom va rester dans les têtes. C'était une campagne sobre, certes très émotionnelle et stressante. Il est temps d'arrêter une fois pour toute la guerre entre les clubs amateurs et les clubs pros. Tout le monde l'a bien compris. Je veux être le président de tous."