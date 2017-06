De Keermaecker, 59 ans, est président de l'Union belge depuis 2006. "Je me suis énormément investi pour l'Union Belge et j'ai beaucoup reçu en retour, mais ces derniers temps, la charge de travail a commencé à me peser", a expliqué De Keermaecker sur le site de l'Union belge.

"Après les événements de ces derniers jours, mon sentiment personnel est de bénéficier désormais d'insuffisamment de soutien, mais c'est sans regrets et avec l'intime conviction d'avoir réalisé du bon travail que je prendrai congé de l'URBSFA."

François De Keersmaecker a occupé différentes fonctions au sein de l'Union belge durant 32 ans. Il a ainsi été président du Comité provincial d'Anvers pendant 9 ans tandis qu'il a siégé au Comité exécutif pendant 21 ans, dont 11 années en qualité de président de l'URBSFA.

En 2015, l'avocat malinois avait été réélu pour un sixième mandat. Il était alors opposé à Joseph Allijns, le président du KV Courtrai. C'était la première fois depuis 2006 et sa première élection que De Keersmaecker n'était pas l'unique candidat à sa succession.

L'élection d'un nouveau président fédéral aura lieu samedi (16h30). Dès qu'un nouveau président aura été choisi, François De Keersmaecker annoncera également qu'il démissionne du Comité exécutif de l'URBSFA.

Gérard Linard, 74 ans, président de l'aile francophone de la Fédération (ACFF) et CEO ad interim de l'Union belge entre le départ de Steven Martens en février 2015 et l'arrivée de Koen De Brabander en novembre 2016, a présenté sa candidature.

L'autre candidat devrait être Gilbert Timmermans, 72 ans, président Voetbal Vlaanderen, l'aile flamande de la fédération, depuis deux ans. Un stratégie en vue de l'élection a été évoquée durant une réunion de Voetbal Vlaanderen. C'est ce qui a été confirmé vendredi avant la réunion.

Le nouveau président sera élu par 8 représentants de la Pro League, 7 de l'ACFF et 7 de Voetbal Vlaanderen.