Le début de partie de ce jeudi contre l’Italie était idéal. Avec Julie Vanloo à la mène, les Belgian Cats prenaient déjà dix points d'avance à la 6e minutes (16-6) grâce à 8 points signés Emma Meesseman. Ann Wauters s'imposait en patronne auprès des arbitres. Les deux points forts italiens étaient muselés par Antonia Delaere (sur Giorgia Sottana, 17 points au final) et Kim Mestdagh sur Cecilia Zandalasini (23 points au total). Kim Mestdagh en rajoutait une couche à longue distance et Emma Meesseman restait intenable (photo), le premier quart temps était déjà négocié à 27-13 (avec notamment un 20 à 5 partiel).



Les rotations côté italien cassaient le rythme des Belgian Cats, de telle sorte que l'Italie recollait à 27-23 au début du deuxième quart sur un 0-10 en 3 minutes. En remettant son cinq de base, Philip Mestdagh stoppait l'hémorragie. Julie Vanloo et Kim Mestdagh permettaient aux Belges de retrouver le chemin de l'anneau, à longue distance (35-25, 14e). Heleen Nauwelaers, venue du banc, plantait aussi à trois points si bien que l'écart se maintenait en vue du repos en faveur des Belges et avec Ann Wauters (46-33).



La reprise était plus laborieuse. Il aura fallu attendre 4 minutes pour voir le premier panier belge de la seconde période par Julie Vanloo (49-37, 24e). L'Italie en profitait pour recoller par Sottana (51-44, 26e). Les Italiennes revenaient même au plus près à 53-51 avec Cecilia Zandalasini (28e).