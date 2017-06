Comme en 2007 à Chieti en Italie, dix ans après leur dernière apparition dans un championnat d'Europe, la Belgique s'est hissée en quarts de finale de l'Euro de basket féminin lundi à Prague en terminant en tête de son groupe.

Déjà présente en Italie lors de la 7e place des Belges (comme Marjorie Carpréaux), Ann Wauters savourait ce nouveau moment "historique", avouant que le fait d'avoir été menées de 9 points (53-44) à 9 minutes de la fin et d'avoir été malmenées par la Lettonie avait "réveillé" les Belgian Cats qui se sont imposées au final 58 à 62 pour décrocher une place directe en quarts de finale.

"Nous refusons de perdre", a martelé l'intérieure flandrienne auteur de 8 de ses 17 points dans le dernier quart. "Je me suis un peu emportée contre les arbitres, je m'en excuse, mais j'étais en colère. Cela nous a boosté et nous sommes revenues pour l'emporter. C'est incroyable parce que nous avons une équipe jeune, enthousiaste, mais qui montre beaucoup de lucidité dans les moments difficiles et qui parvient à rester calme. En plus, nous étions pour la première fois derrière et nous avons su réagir. Cela veut dire beaucoup sur le potentiel de cette équipe. Notre premier objectif était d'aller en quarts de finale, nous y sommes par le meilleur chemin qui soit. Nous disposons en effet de deux jours de repos et cela va faire vraiment du bien à tout le monde."

La Belgique ne disputera en effet son quart de finale que jeudi et peut, en cas d'accession au top 5 (ou top 6 si l'Espagne en fait partie) décrocher une qualification pour le championnat du monde en Espagne du 22 au 30 septembre 2018. Ce qu'aucune équipe belge chez les seniors n'a encore réussi, tant que chez les messieurs que chez les dames.